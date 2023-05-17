Kuveyt Türk’ten ilk çeyrekte 4.1 milyar TL net kâr

Faizsizlik ilkesiyle çalışan Kuveyt Türk, yılın ilk çeyreğini başarıyla tamamladı. Bankanın bu dönemde toplanan fon büyüklüğü 2023 başından bu yana yüzde 10 artışla 302 milyar TL olurken kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 24 artışla 245 milyar TL’yi buldu.

Başarılı grafik

Kuveyt Türk, ilk çeyrekte net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artırarak 4.1 milyar TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 31 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 435 milyar TL’ye yükseltti. Aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10’unculuğu korurken katılım finans sektöründe liderliğini pekiştirdi.

Ekonomiye 283 milyarlık destek

2023 ilk çeyrek itibarıyla Kuveyt Türk, reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 283 milyar TL destek sağladı. 2023’ün ilk 3 ayında kullandırılan fon büyümesi yüzde 24.1 düzeyinde gerçekleşti.

Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 1.38 oldu. 3 aylık toplanan fon büyümesi yüzde 10’a geldi. Toplamda 302 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı. 2023 başından bu yana yüzde 24.9 TL toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisinde TP’nin payı arttırıldı. Cari hesabın toplanan fonlarda payı yüzde 49.7 olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı ise yüzde 56 olarak ölçüldü. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 21’e vardı.

Strateji belli

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde (2015-2025) tanımlanan vizyonla uyumlu şekilde 2025 planlarını müşteri, dijital ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdiklerini belirtti. Uyan, dijital alanda teknolojik trendleri takip ederek operasyonel verimliliği arttırmayı amaçladıklarını aktardı. Dijital ürün yelpazesini genişleterek yeteneklerini güçlendirmeyi, API entegrasyonları ve servis bankacılığı iş modelleriyle yeni nesil bankacılıkta sektörde öncü olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Uyan, şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olumlu ayrışma hedefi

“Tüm karar mekanizmalarında veriyi en etkin şekilde kullanarak geleceğin veri odaklı iş modellerini kurguluyoruz. Finansal başarılarımızı devam ettirmek için stratejimizi sürdürülebilir kârlı büyüme odağıyla şekillendiriyoruz. Aktif kalitesi ve likidite açısından ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdürerek bu alanda 2023’te de sektörden olumlu yönde ayrışmayı hedefliyoruz. Kullandırdığımız nakdi ve gayri nakdi finansman miktarının 283 milyar TL’ye dayanması reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesidir. Müşteri tabanımızı genişletmeyi diliyoruz. Daha çok müşteriyle daha yakından tanışmayı arzu ediyoruz.

Müşteri deneyiminde iddialı

Türkiye’nin en iyi finans kuruluşlarından biri olma gayesiyle 2025 yılına ulaştığımızda en iyi deneyimi 10 milyon müşterimize sunmayı amaçlıyoruz.”