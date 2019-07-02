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Kuveyt Türk’ten ihracata büyük destek

Kuveyt Türk, ocak ayında hayata geçirdiği İhracat Destek Paketi’nin ikinci fazını açıkladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:12
Kuveyt Türk’ten ihracata büyük destek

Katılım bankası Kuveyt Türk, ocak ayında hayata geçirdiği İhracat Destek Paketi’nin ikinci fazını açıkladı. Banka, paketle ihracat yapan müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz ederek uygun oran ve vade seçenekleri sunuyor. 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 36 aya varan vadeler uygulayan Kuveyt Türk’ün ihracatçılara yönelik aylık kâr oranları Euro’da yüzde 0,26, dolarda ise yüzde 0,35’ten başlıyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, reel ekonomiyi güçlendirmek ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “2019 yılına iyi bir başlangıç yaparak ocak ayında ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olmak üzere İhracat Destek Paketimizi açıklamıştık. İhracatçılarımız pakete büyük ilgi gösterdi ve hedeflerimizi aşarak yaklaşık 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. İhracatçılarımızın yoğun talebi üzerine kampanyamızı devam ettirme kararı aldık.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:12
  1. Kuveyt Türk
  2. Katılım bankası
  3. İhracat Destek Paketi
  4. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan
  5. reel ekonomi

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