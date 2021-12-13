Kuveyt Türk’ten görme engeller için ATM’de sesli menü hizmeti!

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşuKuveyt Türk, engelli bireylerin finansal işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkân tanıyan çözümler geliştirmeye devam ediyor. ATM’nin pratikliği ile şubelerin zengin hizmetlerini bir araya getiren XTM’ler aracılığıyla 2018 yılındaişitme engellilere işaret dilinde hizmet vermeye başlayan Kuveyt Türk, bu kez görme engelliler için ATM’lerinde sesli menü hizmetini hayata geçirdi.

Kuveyt Türk’ün ilk etapta55 ildeki 245 ATM’de kullanıma sunduğu sesli menü fonksiyonuyla uyarılar, yönergeler, müşteri işlemlerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgiler müşteri mahremiyeti konusunda gerekli önlemler alınarakgörme engelli müşterilere sesli olarak sunuluyor. Bu hizmetle engelli müşteriler bakiye sorgulama, para çekme, para yatırma, kredi kartı borcu sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerini sesli menü üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Sesli menü kullanılırken ATM ekranı karartılıyor

Hizmetten yararlanmak isteyen görme engelli müşteriler önce kişisel kulaklıklarını, ardından kartlarınıATM’ye takarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşlem sırasındaveya sonrasında kulaklıkATM’den çıkartıldığında ise işlemler sonlanıyor ve kart iade ediliyor. Sesli menü kullanılırken ATM ekranı karartılarakişlemlerin başkaları tarafından görülmesinin önüne geçiliyor. Böylece müşterinin kişisel veri güvenliği de sağlanmış oluyor. Kulaklık girişi yanında bulunan düğmeyle ses düzeyi ayarlanabiliyor. Ayrıca ATM'lerde bulunan orta tuş, giriş, sil, iptal tuşlarında, görme engelli müşterilerin rahat kullanabilmeleri için kabartmalı yazı yer alıyor.

“Engelsiz finans hizmetini en üst kalitede vermeye devam edeceğiz”

Kuveyt Türk Bireysel ve Özelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve en anlamlı deneyimi yaşatmak amacıyla en güncel teknolojileri kullanıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2013 yılında üretmeye başladığımız ve zamanla geliştirdiğimiz inovasyon ürünümüzXTM’leraracılığıyla 2018 yılından bu yana işitme engelli müşterilerimize işaret dilinde finans hizmetivermekteyiz. Görme engelli müşterilerimizin debankacılık işlemlerini daha kolay yapabilmesinisağlamak için çalışmalarımızı bu sefer ATM’ler üzerinde yoğunlaştırdık. ATM’lerimizde kullanıma sunduğumuz sesli menü fonksiyonu sayesindehem görme engellilerin finansal hizmetlere kolayca ulaşmasını sağlıyor, hem deengellerin aşılmasına yönelik toplumumuzda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İlk etapta245 ATM’debaşlattığımızbu hizmeti, ilerleyen dönemdediğer ATM’lerimizde de kullanıma sunacağız. Kuveyt Türk olarak,şubelerimizde, XTM’lerde, ATM’lerde ve dijital ortamda engelsiz finans hizmetini en iyi deneyimlemüşterilerimize sunmak için inovasyon ve dijital dönüşüm eksenli çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.