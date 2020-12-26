Kuveyt Türk’ten ‘Çatı GES’e destek

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Kuveyt Türk olarak uygun finansman koşullarıyla, yenilebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yanındayız. Elin Enerji ile yaptığımız iş birliği sayesinde yenilebilir enerji alanında verdiğimiz desteklerin yeni şirketlere ulaşacak olmasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. İş birliğinden dolayı Elin Enerji’ye teşekkür ediyoruz” dedi. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için güneş enerjisi projelerinin artması gerektiğini vurgulayan Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili ise, “Çatı GES projelerini hazırladığımız yatırımcılar, Kuveyt Türk ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde hem uygun finansmana kolayca ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomimize ciddi katkıda bulunacak” diye konuştu.