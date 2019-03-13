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Kuveyt Türk’ten Ab-ı Bâde Reng Sergisi

Kâğıt ve deri oymacılığı olarak da bilinen katı’ sanatının önde gelen temsilcilerinden Ahmet Çoktan’ın “Ab-ı Bâde Reng-Kanlı Gözyaşı” isimli sergisi, Kuveyt Türk’ün İstanbul Esentepe’deki Genel Müdürlük binasında açıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:20
Kuveyt Türk’ten Ab-ı Bâde Reng Sergisi

 Cengiz Almış  İstanbul 

Kâğıt ve deri oymacılığı olarak da bilinen katı’ sanatının önde gelen temsilcilerinden Ahmet Çoktan’ın “Ab-ı Bâde Reng-Kanlı Gözyaşı” isimli sergisi, Kuveyt Türk’ün İstanbul Esentepe’deki Genel Müdürlük binasında açıldı. Serginin açılışı, sanatçı Ahmet Çoktan, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk yöneticileri ve çalışanları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Nadide örnekler var

Sergiyle, Türklere özgü bir sanat olan katı’nın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı arzu ettiklerini dile getiren Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk olarak bir yandan faizsiz bankacılık hizmetlerimizi sürdürürken diğer yandan kadim medeniyetimizin değerlerini temel alarak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle Türk-İslam medeniyetine ait mimari eserleri, sanat eserlerini, sanatçıları desteklemeye gayret gösteriyoruz. Bugün de burada, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş katı’ sanatının çok nadide örneklerini barındıran, değerli sanatçımız Ahmet Çoktan’ın Ab-ı Bâde Reng isimli sergisinin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Çoğunluğu Lafzı Celal ve İsmi Nebi çalışmalarından oluşan eserleriyle sanatçımız sanatseverlerin idrakine sesleniyor, hatta idrakleri epeyce zorluyor. İstanbulluları dostlarıyla ve aileleriyle birlikte bu kıymetli eserleri görmeye davet ediyoruz” dedi.

Ab-ı Bâde Reng Sergisi, 31 Mart 2019’a kadar hafta sonları dâhil 09.00-17.00 saatleri arasında Kuveyt Türk Genel Müdürlük binasındaki sergi salonunda ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:20
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