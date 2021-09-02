Kuveyt Türk ihtiyaç kartı nasıl alınır? Kuveyt Türk ihtiyaç finansmanı nasıl alır?

Kuveyt Türk İhtiyaç Kart'la neler yapılır? Siz seyahat planlarınızı ertelemeyin diye Kuveyt Türk İhtiyaç Kart'la yanınızda! İhtiyaç Kart'ın finansman desteği ile tatile çıkabilir, yeni yerler keşfedebilir, hep hayalini kurduğunuz seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Siz hayallerinizi gerçekleştirirken yurt içi - yurt dışı tüm seyahat harcamalarınızda İhtiyaç Kart'ı güvenle 7/24 kullanabilir, 34 aya varan vade seçenekleri ve 2 ay ödemesiz dönem imkanı ile rahatlıkla ödeyebilirsiniz.

Kuveyt Türk İhtiyaç Kart nedir?

İhtiyaç Kart başvurusu için şubemizi ziyaret edebilir veya Kuveyt Türk İnternet Şube'den anında başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç kart faizsiz bankacılık ilkesiyle tüm bireysel ihtiyaçlarınıza finansman sağlayan bir finansman ürünüdür. Bu finansman desteği ile yurt dışında eğitim alabilir, evinizi yenileyebilir, mobilya, beyaz eşya, elektronik alışverişlerinizde, her türlü sağlık ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve hatta dünyayı gezebilirsiniz.

Kuveyt Türk, ihtiyacınızda kullanabileceğiniz İhtiyaç Kart ile, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulamaya sahip olma imkânı sunuyor. Şubelerimizden alacağınız İhtiyaç Kart; alışverişlerinizde tek çekim avantajlarından yararlanmanızı, ödemelerinizi ise 2 ay ödemesiz dönemin ardından başvurunuzda belirttiğiniz taksitle (6 aydan 34 aya kadar) rahatlıkla ödemenizi sağlar. Böylelikle ihtiyaçlarınızı giderirken ödeme güçlüğü yaşamazsınız.

İhtiyaç Kart'ı basıldığı ay ile birlikte 2 ay boyunca kullanabilirsiniz. Örneğin; Haziran ayında basılan bir kart (ister 1 Haziran’da ister 30 Haziran’da basılsın), Temmuz ayının sonuna kadar kullanılabilir.

Alkollü içecek satan yerler, market ve gıda harcamaları, akaryakıt harcamaları, tekel bayileri, oto servisleri, döviz bürosu işlemleri, kumarhane ve şans oyunları, mahkeme ve para cezaları, oto kiralama, kontör, vergi, fatura, sigorta ile araç galerisi ve kuyumcu mağazalarında işlem yapılamaz.

Kuveyt Türk ihtiyaç kart başvurusu

Kimlik ve Gelir Belgeleriniz ile İhtiyaç Kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Kuveyt Türk ihtiyaç kart sahibi olmak için size en yakın şubemizi ziyaret edebilir ya da mobil şubemiz üzerinde başvuru yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk ihtiyaç kartla neler yapır?

İhtiyaç kart, harcamalarınızda üye iş yerinden bağımsız, her POS'ta taksit imkanı sağlar.

İhtiyaç kart ile tüm harcamalarınız başvurunuzda belirlediğiniz taksit sayısına göre vade farklı taksitlendirilir.

İhtiyaç kart ile yapılan her alışveriş için yeni bir fatura getirme ve ödeme planı oluşturma zorunluluğu ortadan kalkar.

Tüm işlemleri tek hesap ekstresi üzerinden takip etme kolaylığı sağlar.

İhtiyaç Kart ile ihtiyaç finansmanınızı kart halinde kullanır, çalınma, kaybolma gibi durumlarda kredi kartlarının sahip olduğu güvenlik olanaklarından yararlanırsınız.

İhtiyaç Kart'ı basıldığı ay ile birlikte 2 ay boyunca kullanabilir, borcunuzun içinden çıkılamayacak boyutlara ulaşmasını önlersiniz.

İhtiyaç kart ile satıcıya nakit ödeme yapar gibi pazarlık yapar, harcamalarınızı alacağınız indirimli fiyat üzerinden taksitle ödersiniz.

Alışverişlerinizi ihtiyaç kart ile 6 aydan 34 aya kadar yapabilirsiniz.

50 TL ve üzerinde yaptığınız tüm işlemlerinizi taksitlendirilebilirsiniz.

İhtiyaç Kart ile bilgisayar ve tablet alışverişleriniz 4 ay taksitlendirilir.

Cep telefonu alışverişleriniz 3.500 TL’ye kadar 10 ay taksitlendirilir.

3.500 TL’den fazla cep telefonu alışverişlerinizde ise İhtiyaç Kart kullanılamayacaktır.