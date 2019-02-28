Kuveyt Türk 2018’de 870 milyon lira net kâra ulaştı

Kuveyt Türk net kârını bir önceki yıla göre yüzde 29,1 artırarak 870 milyon liraya yükseltti. Bankanın toplam aktifleri 74 milyar 232 milyon lira, öz varlıkları ise 5 milyar 439 milyon lira büyüklüğe ulaştı. 2018 yıl sonu itibarıyla Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü, 2017 yıl sonuna göre yüzde 35,5 artışla 53 milyar 986 milyon lira olurken, kullandırılan fon büyüklüğü yüzde 20,8 artışla 45 milyar 865 milyon liraya yükseldi. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını belirtti. Uyan, “Başarılı bir yılı geride bırakırken 2019 yılına da hızlı bir başlangıç yaptık” ifadelerini kullandı.