Kuveyt Emiri ilk yurt dışı ziyaretini KİK Zirvesi için yarın Suudi Arabistan'a yapıyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te eylül ayında göreve gelen Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ilk yurt dışı ziyaretini, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Nevvaf, yarın beraberindeki heyetle KİK Zirvesi'nin yapılacağı Suudi Arabistan'a hareket edecek.

Şeyh Nevvaf, Emirlik koltuğuna oturduğu 30 Eylül 2020'den bu yana ilk kez ülke dışına çıkıyor.

41. KİK Zirvesi'nin üye ülke liderlerinin katılımıyla 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

- Zirveden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşma bekleniyor

Körfez krizine taraf olan ülkelerin liderleri, 2017'den bu yana KİK zirvelerine katılmıyor ve alt seviyede temsile başvuruyordu.

Yarın gerçekleştirilecek zirvede, 2017'de başlayan Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık 2020'de Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.