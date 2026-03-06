  • İSTANBUL
Kuveyt bilançoyu açıkladı: İran saldırılarında 67 asker yaralandı

Kuveyt bilançoyu açıkladı: İran saldırılarında 67 asker yaralandı

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırıları sonucunda bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu. Kuveyt resmi ajansı KUNA’da yer alan açıklamada, saldırılarda kullanılan yüzlerce füze ve İHA’nın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılırken, yaralı askerlerin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan, İran saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, misilleme sürecinde bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Atvan, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 Kuveyt askerinin yaralandığını, yaralıların tamamının tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN’IN YANITI

Washington ve Tahran arasında müzakereler sürerken, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri harekat bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran, bu saldırılara İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin yer aldığı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerdeki hedefleri vurarak karşılık verdi. Bölgedeki çatışmalar hız kesmeden devam ederken, Kuveyt’in de bu saldırılardan etkilendiği resmi makamlarca teyit edilmiş oldu.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ, CAN KAYBI ARTIYOR

ABD-İsrail saldırılarında İran’ın en üst düzey ismi Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, saldırıların başladığı günden bu yana ülkede 926 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bölge ülkeleri teyakkuz halini korurken, karşılıklı saldırıların can kaybını artırmasından endişe ediliyor.

