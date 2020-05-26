Kuveyt, BAE ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) -Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 172'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 253'e, Fas'ta 202'ye yükselirken, Umman ile Suriye'de vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybının 172 olduğunu bildirdi.

Ülkede 608 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 22 bin 575'e yükseldiği aktarılan bakanlık açıklamasında, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 306'ya ulaştığı bilgisi verildi.

- BAE



BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 253'e yükseldiği ifade edildi.



Ülke genelinde vaka sayısının 31 bin 86'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 15 bin 982 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybının 202'ye, vaka sayısının da 7 bin 556'ya çıktığını duyurdu.



Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 841 olduğu kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 8 bin 118'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 67'ye yükseldiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede, daha önce yapılan bakanlık açıklamasına göre, şu ana kadar 37 kişi yaşamını yitirdi.

- Suriye

Esed rejiminin Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 121'e yükseldiğini açıkladı.





