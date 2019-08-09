Kuveyt 29 sene sonra vatandaşlarının kemiklerini Irak'tan teslim aldı
Kuveyt, Irak'ın 1990'daki işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri Iraklı yetkililerden aldı.09 Ağustos 2019 Cuma 09:44
Kuveyt yönetimi, 29 yıl önce Saddam Hüseyin döneminde Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri yetkililerden teslim aldığını açıkladı.
KUNA'ya konuşan Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Rabii el-Adsani, ülkesinin konuyla ilgili talebini daha önce Irak yönetimine ilettiğini belirtti.
Adsani, kemikleri teslim alınan Kuveytlilerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.
YORUM YAZ