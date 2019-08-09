Kuveyt 29 sene sonra vatandaşlarının kemiklerini Irak'tan teslim aldı Kuveyt, Irak'ın 1990'daki işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri Iraklı yetkililerden aldı.

Kuveyt yönetimi, 29 yıl önce Saddam Hüseyin döneminde Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri yetkililerden teslim aldığını açıkladı. KUNA'ya konuşan Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Rabii el-Adsani, ülkesinin konuyla ilgili talebini daha önce Irak yönetimine ilettiğini belirtti. Adsani, kemikleri teslim alınan Kuveytlilerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.