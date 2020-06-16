Kütüphanelerde sınav mesaisi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla, yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, Altındağ’daki kütüphaneler saat 22.00’ye kadar açık kalacak.

Altındağlı öğrencilerin, sınavlara sayılı günler kala daha rahat ders çalışabilmeleri için, Ali Ersoy ve Karapürçek mahalle kütüphanelerinin gece saat 22:00’ye kadar açık olmasına karar verildi. Altındağlı gençlerin daha rahat ve verimli ders çalışmaları için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Sınava girecek Altındağlı gençlerin zamanı daha iyi değerlendirmeleri ve son tekrarları yapmaları gerek. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarsın. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Onlardan gelen talepler bizim önceliklerimiz arasında... Umarım gençlerimiz sınavlardan başarılı sonuçlar elde eder. Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin.” dedi.

“Yeni kütüphaneler yapacağız”

Kütüphanelerin mahalleler için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Balcı, “Her gittiğimiz yerde öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. İnşallah Altındağ’ın her mahallesine bu uygulamayı getirerek öğrencilerimize uygun koşullar sunmaya çalışacağız, yeni kütüphaneler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tedbirlere devam

Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlerin kütüphanelerde de geçerli olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, “Koronavirüs tehlikesi tamamen bitmiş değil... Kontrollü sosyal hayata geçiş yaptık. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler tüm tesislerimizde olduğu gibi, kütüphanelerimizde de titizlikle uygulanıyor. Ayrıca kütüphaneye gelecek olan gençler, randevu almayı da unutmasın” dedi.