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Sosyal Medya Kutsallarımızı işte böyle çiğniyoruz! Bizi vuran yine biziz
Sosyal Medya

Kutsallarımızı işte böyle çiğniyoruz! Bizi vuran yine biziz

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:24:00 -

Sosyal medyada ilgi gören bir video Türkiye’nin bu günkü gerçeklerini çok güzel bir biçimde gözler önüne seriyor. İçimizdeki dönmelerin en iyi bir şekilde komedi adı altında toplumun temel değerlerini bozmaya yok etmeye çalışmaları planlanmış uygulanmaya konmuş ve bunda da başarılı olmuş Siyonist kurgular bir bir açıklanıyor.

Türk toplumuna sübliminal mesajlar veren film, şarkı, tiktok vs. gibi mecralar Türk toplumunu nasıl manipüle ederek yönlendirdiğini ve kendi kutsallarımızı kendimizin nasıl çiğnediğini videoyu izlediğinizde çok daha iyi anlayacaksınız.

Şarkılarda gizli olarak gençlerimize verilen mesajlar nedir? Şeytani tını ve Rahmani tını insan üzerinde etkili mi? 444 hertz veya 440 hertz'den yapılan yayınlar zararlı mı? Müzikle tedavi hangi tını üzerinden yapılırdı? K-Pop neden bu kadar yaygınlaştırıldı?

Yeşilçam filmlerinin bir çoğunda İMAM neden kötü gösteriyordu? Filmlerde özellikle kullanılan Recep Şaban ve Ramazan gibi isimler özellikle mi seçildi? İşte pek çok sorunun yanıtı bu videoda…
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