Kutsal topraklarda rezil görüntüler! Bu utanç size yeter

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen etkinliklerde Batı menşeli “Cadılar Bayramı” kutlamaları yapıldı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen etkinliklerde Batı menşeli “Cadılar Bayramı” kutlamaları yapıldı.
Krallığın resmi desteğiyle organize edilen etkinliklerde gençlerin maske ve korku kostümleriyle dans etmesi büyük tepki topladı.
Müslümanların kutsal topraklarında gerçekleştirilen bu görüntüler, İslam dünyasında öfke dalgası oluşturdu.
Riyad sokaklarında cadı, şeytan ve iskelet kostümleriyle poz verenlerin görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu.
Birçok Müslüman, “Mekke ve Medine’nin gölgesinde bu rezalet nasıl yaşanır?” diyerek tepkisini dile getirdi.
Etkinliklerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “modernleşme vizyonu” çerçevesinde desteklendiği öğrenildi.
İslam’ın merkezinde “Batı taklitçiliği” ile yapılan kutlamalar, dini değerlere ağır bir hakaret olarak değerlendirildi.
Sosyal medya kullanıcıları, “Kâbe’nin yakınında şeytan kutlaması” diyerek krallığa ateş püskürdü.
Kutsal beldelerde yaşanan bu rezalet, “Batı özentisi”nin en acı göstergesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

angarali

tüh yazıklar olsun size Müslüman larin yüz karası suud krallığı. kafirlere şirin görünmek için ne halt yiyeceğini şaşırdı aptallar

