0553 313 94 23

Kütahya’da üniversite öğrencileri çini sanatını öğreniyor

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından eğitim için diğer illerden gelen üniversitesi öğrencilerine yönelik açılan çinicilik kurslarıyla öğrencilerin çini sanatını öğrenmelerinin sağlandığı bildirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:42
Kütahya’da üniversite öğrencileri çini sanatını öğreniyor

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından eğitim için diğer illerden gelen üniversitesi öğrencilerine yönelik açılan çinicilik kurslarıyla öğrencilerin çini sanatını öğrenmelerinin sağlandığı bildirildi.


Kütahya’nın en önemli geleneksel el sanatlarından biri olan ve şehirle özdeşleşen çini sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla eğitim için diğer illerden gelen üniversite öğrencilerine yönelik kurslar açtıklarını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, ”Açtığımız kurslara öğrencilerimizin gösterdiği ilgiden bu tür çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir daha görmüş bulunuyoruz. Kursumuzda Tahrirleme ile birlikte Tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde tekniğine uygun boyama, sırlama ve pişirime işlemlerini yapma gibi birçok konuyu öğretmeye çalışıyoruz. Gördük ki öğrenciler çini sanatının yapım aşamalarında çok ciddi bir uğraşının olduğunu ve ürünlerin gerçekten el emeği göz nuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini de fark etmiş oluyorlar” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:42
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe yürüyoruz"
    1. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    2. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    3. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    5. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    8. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    9. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    10. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    11. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    12. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    13. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    14. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    15. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan..
    16. "Kumaştan Hayaller" BM toplantısında..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira,..
    18. Okullararası satranç turnuvasına büyük..
    19. Arakan Kurtuluş Ordusu mülteci..
    20. GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo..
    21. 25 Aralık davasının kumpas davasının..
    22. Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu..
    23. Gebze - Halkalı trenine ilk günden..
    24. "Nöbetçi noterlik uygulaması 6..
    25. Demirkol’a İnşaatçılar Derneği..
    26. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur..
    27. Munzur Vadisi'nde yaban keçileri..
    28. Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs..
    29. Parlak’tan proje çağrısı
    30. Atatürk Havalimanı'nda taşınma..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!