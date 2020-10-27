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Aktüel Kütahya'da temasta bulundukları kişileri bildirmeyen 9 Kovid-19 hastası hakkında suç duyurusu
Aktüel

Kütahya'da temasta bulundukları kişileri bildirmeyen 9 Kovid-19 hastası hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:59:26 -
Kütahya'da temasta bulundukları kişileri bildirmeyen 9 Kovid-19 hastası hakkında suç duyurusu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 9 kişi hakkında, temaslı oldukları kişileri bildirmedikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kovid-19 şüphesiyle başvurdukları hastanelerde testleri pozitif çıkan E.A, C.K, A.C, A.C, Ş.C, E.A, S.D, M.K. ve M.K. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada bu kişilerin temasta bulundukları kişileri eksik bildirdikleri veya bildirmedikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Altıntaş Kaymakamlığı bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa bildirildi.

Savcılık tarafından 9 kişi hakkında "bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatıldığı belirtildi.


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