Kütahya'da sektörlerin nabzı tutuldu!

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın mayıs ayı meslek komiteleri toplantısında küresel ekonomideki gelişmeler, finansmana erişim, maliyet baskıları, nitelikli iş gücü ihtiyacı ile yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri tek tek ele alındı.

Kütahya iş dünyası, mayıs ayı meslek komiteleri toplantısında üretimden ihracata, finansmandan dijital dönüşüme kadar birçok başlığı aynı masada değerlendirdi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs Ayı Meslek Komiteleri Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış’ın sunumuyla başladı.

 

Toplantı kapsamında konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler, enerji ve finansman maliyetlerindeki artışlar ile iş dünyasının karşı karşıya olduğu dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Argat, özellikle finansmana erişim, maliyet baskıları, nitelikli iş gücü ihtiyacı, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi konularına dikkat çekti. Kütahya’nın üretim gücünün katma değerli, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir yapıyla geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Argat, seramikten madenciliğe, tarımdan turizme kadar birçok sektörün birbirini destekleyen bir kalkınma ekosistemi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Toplantıda ayrıca meslek komitelerinin çözüm odaklı yaklaşım geliştirmesinin önemine değinilirken, sektör ihtiyaçlarının veri temelli analizlerle ele alınmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce ise konuşmasında iş hayatındaki deneyimlerini paylaşarak sanayi ve sivil toplum kuruluşlarında yürüttüğü görevler ile emeklilik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Program kapsamında Genel Sekreter H. Feyyaz Ebeoğlugil tarafından "Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık: Gerçekçi Deneyimler, Kalıcı Beceriler" projesi, KUTSO 100. Yıl KOBİ OSB Yapı Kooperatifi ile "Geleceğin İş İnsanları" Girişim Hızlandırma Programı hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

 

Toplantının "İçimizden Bir Ses" bölümünde ise 5. Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Fatih Kök tarafından küresel gelişmelerin petrol ve yağ sektörüne etkileri üzerine sunum yapıldı.

Meslek komitelerinin sektörlerine ilişkin değerlendirmeleri, güncel mevzuat ve Resmî Gazete değişikliklerinin ele alınmasının ardından toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

