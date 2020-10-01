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Aktüel Kütahya'da Kovid-19'a karşı ilaç ürettiğini iddia eden şüpheli yakalandı
Aktüel

Kütahya'da Kovid-19'a karşı ilaç ürettiğini iddia eden şüpheli yakalandı

Karışımları ürettiği iddia edilen E.K'yi gözaltına alan ekiplerin yaptığı araştırmada bu kişinin, tıp fakültesini ikinci sınıftan terk ettiği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:39:42 -
Kütahya'da Kovid-19'a karşı ilaç ürettiğini iddia eden şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruyan ilaç üretip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığına gelen şikayet doğrultusunda verilen talimat gereği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hisarardı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, içinde sıvı karışımlar bulanan ve etiketlerinde "karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş" yazılı 59 pet şişe ele geçirildi. Şişelerin bazılarında ise "Co-19" etiketi ve kullanma tarifinin bulunduğu görüldü.

Karışımları ürettiği iddia edilen E.K'yi gözaltına alan ekiplerin yaptığı araştırmada bu kişinin, tıp fakültesini ikinci sınıftan terk ettiği belirlendi.

Şişeler ise sıvıların içeriklerinin tespiti amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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