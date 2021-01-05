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Aktüel Kütahya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk Uşak'ta defnedildi
Aktüel

Kütahya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk Uşak'ta defnedildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:25:29 -
Kütahya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk Uşak'ta defnedildi

UŞAK (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eda Karakaş'ın cenazesi, Uşak'ta toprağa verildi.

Kızılüzüm köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Eda Karakaş'ın cenazesi, Uşak'taki Çevreköy Mezarlığı'na getirildi.

Karakaş'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Aynı olayda zehirlenen ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen baba Ercan Karakaş (46) da kızını son yolculuğuna uğurladı.

Cenazeye, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba da katıldı.

- Olay

Uşak Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş (46), kızı Eda Karakaş ile Gediz'e bağlı Kızılüzüm köyünde ikamet eden annesi Fatma Karakaş'ı (73) ziyarete gitmişti.

Aile bireylerine ulaşamayan yakınları 3 Ocak'ta Ercan Karakaş ve annesi ile kızını baygın bulmuştu. Sağlık ekipleri Eda Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastaneye kaldırılmıştı.

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