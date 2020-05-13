Kütahya’da karantinada bulunan son grup da memleketlerine uğurlandı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Irak’tan getirilerek 14 günlük karantinaya alınan 149 vatandaşın karantina süreleri doldu. Böylelikle Kütahya’da karantinada altında olan misafir kalmadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Irak’tan Kütahya’ya getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında 14 günlük karantinaya alınan 149 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı. Böylelikle Kütahya’da karantinada olan misafir kalmadı.

Yurt dışından gelen son vatandaşları da yolcu ettiklerini söyleyen Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, "Yurt dışından ülkemize getirilerek illerimizde karantina altına alınan Kütahya’daki son grubu olan Irak’tan gelen misafirlerimizi 14 gün misafir ettik ve memleketlerine uğurluyoruz. Karantina süresinden sonra kendilerine de gerekli uyarılarımızı yapıyoruz, pandemi ile ilgili olarak bu süreçten sonra evlerinden 14 gün daha izole olmaları gerektiğini ve bu tedbirlerin sadece kendileri için değil aileleri ve yaşadıkları şehirler içinde önemli olduğunu ifade ediyoruz. Son grubumuzdaki 149 vatandaşımızı 11 araç ile 38 ilimize yolcu edeceğiz" dedi.