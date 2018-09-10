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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:53
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Kara yönetimindeki 16 Y 5222 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl karayolu ilçe girişinde aynı istikamette seyreden Ramazan Yılmaz'ın kullandığı 43 YB 280 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yılmaz ile aynı otomobilde bulunan Beyaz Dinç, Cihat ve Fatoş Yılmaz, diğer otomobilin sürücüsü Kara ile aynı araçtaki İbrahim Yiğit, Alime ve Fatma Kara yaralandı.

Yaralılar, Domaniç ve Tavşanlı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:53
  1. kütahya
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