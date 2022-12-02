  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Kütahya'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 22:37:00 - 2022-12-02 22:37:37

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gelmekte olan plaka ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil, Yoncalı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, isimi belirtilmeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23