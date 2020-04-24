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Aktüel

Kütahya'da hayırseverler bakkallardaki borçları ödedi

2020-04-24 15:05:20 -
Kütahya'da hayırseverler bakkallardaki borçları ödedi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da hayırseverler, maddi durumu yetersiz kişilerin 10 bakkaldaki borçlarını ödedi.

Hamidiye, Fatih ve Sultanbağı mahallelerindeki 10 bakkala giden hayırseverler, veresiye defterindeki borçlara karşılık ödeme yaptı.

Hamidiye Mahallesi'nde bakkal işleten Necati Akyıldız, AA muhabirine, birkaç kişinin dükkanına gelerek "maddi durumu iyi olmayanların borçlarını ödemek istediklerini" söylediğini anlattı.

Hayırseverlerin 15 kişinin borcunu ödediğini belirten Akyıldız, "İsimlerini açıklamayan hayırseverler, 3 bin lira civarındaki borcu ödeyerek ayrıldı." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bakkal işleten Mustafa Taşer de iş yerine gelen birkaç hayırseverin, maddi durumu yetersiz kişilerin borçlarını ödediğini ifade etti.

Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zor bir süreçten geçtiğini, ekonomik durumu iyi olanların mahallesindeki diğer insanlara yardım ettiğini belirtti.

Adınının açıklanmasını istemeyen hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi kişiler için gıda kolileri de hazırladıklarını anlatan Duygu, "Böyle iyi yürekli insanların olması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.

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