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Aktüel Kütahya'da bazı mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı
Aktüel

Kütahya'da bazı mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:49:30 -
Kütahya'da bazı mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalledeki bazı cadde ve sokaklar karantina altına alındı.

Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Toplantıda, Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağından hareketle, temaslıların çoğunlukla yaşadığı Hamam ve Akpınar mahallelerindeki birçok cadde ve sokakta karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca tedbirler kapsamında Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de 14 gün boyunca eğitime ara verilmesi karara bağlandı.

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