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Aktüel

Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:46:58 -
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde açık alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verildi." ifade edildi.

Açıklamada, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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