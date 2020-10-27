  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya’da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Kütahya’da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Karantinaya alınan 9 kişiye 3 bin 180'er lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:51:44 -
Kütahya’da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin Kovid-19 testi pozitif çıktı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da evlerine 7 arkadaşlarını davet ederek doğum günü kutlaması düzenleyen çiftin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Altıntaş ilçesinde doğum günü olan Ö.T. ile eşi, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklanmasına rağmen evlerine 7 arkadaşlarını davet ederek kutlama düzenledi.

Durumun haber alınması üzerine yapılan denetimde evdeki 9 kişiye, 3 bin 180'er lira para cezası uygulandı.

Ev sahibi çiftin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 7 kişi de karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son bir ayda pozitif vaka sayısında önemli oranda artış yaşandığı, bu nedenle denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı bir şekilde 9 kişinin katılımıyla doğum günü partisi düzenlendiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Doğum gününe katılanlar derhal karantinaya alınmış, 9 kişiye toplamda 28 bin 620 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların toplu etkinliklerden, ev ziyaretlerinden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durmaları, izolasyona tabi kişilerin kurallara riayet etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da Havalimanı vuruldu
Dünya

Suudi Arabistan'da Havalimanı vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bir kez daha hedef..
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı..
Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den
Siyaset

Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna cevap

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için DSP'den istifa eden Mustafa Sarıgül bugün 'Çare var' sloganıyla yola çıkıyor. Partiyi kurduk..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay