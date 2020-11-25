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Aktüel Kütahya'da 4 mahalledeki 82 cadde ve sokak karantinaya alındı
Aktüel

Kütahya'da 4 mahalledeki 82 cadde ve sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 00:39:08 -
Kütahya'da 4 mahalledeki 82 cadde ve sokak karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Emet ilçesindeki 4 mahallede 82 cadde ve sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının yayılması ve vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Tedbirler kapsamında pozitif vaka ile temaslı sayısının artış gösterdiği bazı mahalle, cadde ve sokaklarda karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"İlçemize bağlı Akpınar Mahallesi'nde 58, Hamam Mahallesi'nde 14 cadde ve sokağın, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 cadde ve bu caddeler üzerinde bulunan evler ile Esentepe Mahallesi'nde 1'inci ve 4'üncü etap TOKİ konutları ve 6 caddenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi."

Saat 00.00 itibarıyla başlayan 14 günlük karantina süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı belirtildi.

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