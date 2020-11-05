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Aktüel Kütahya Valisi Ali Çelik'ten Kovid-19 vaka artışı uyarısı:
Aktüel

Kütahya Valisi Ali Çelik'ten Kovid-19 vaka artışı uyarısı:

"Çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Tüm tedbirlere rağmen Kütahya'da ekim ayında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı" - "Vakalarımızın yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Genç vatandaş sayısında da arzu etmediğimiz bir yükseliş içerisine girdik. İlerleyen günlerde daha zor durumda kalmamak için acilen tedbirlere uyulması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:52:00 -
Kütahya Valisi Ali Çelik'ten Kovid-19 vaka artışı uyarısı:

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Vali Çelik, Kütahya Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kovid-19 hasta sayısındaki artışın hastanelerdeki yoğunluğu da artırdığını söyledi.

Hastanelerde önemli oranda doluluk olduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Tüm tedbirlere rağmen Kütahya'da ekim ayında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Vakalarımızın yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Genç vatandaş sayısında da arzu etmediğimiz bir yükseliş içerisine girdik. İlerleyen günlerde daha zor durumda kalmamak için acilen tedbirlere uyulması gerekiyor. Vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum, maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazımız. Tedbirleri asla hafife almamalı, ciddiyetin farkına varmalıyız."

Çelik, vaka artışlarının birtakım kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini dile getirerek, "Kısıtlamaların daha da artmaması için herkesin kurallara harfiyen uyması gerekiyor. Esnafımız, vatandaşlarımız, çalışanlarımız, herkes üstüne düşeni yaparsa bu durumun üstesinden gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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