  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Kütahya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kütahya imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Kütahya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kütahya imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan kelime anlamıyla, yüksek dereceli sıcaklık veya güneşin şiddetli hararetiyle yerin ve taşların ısınması ve kızması anlamlarına gelmektedir. Hicri aylardan olan Ramazan ayı, Kuran-ı Kerim’in indirildiği ve orucun farz kılınması sebebiyle Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Kütahya ilinde oturan vatandaşlar, Ramazan ayında oruç tutmak için imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Kütahya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kütahya imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:17:00 -
Kütahya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kütahya imsak ve iftar vakti ne zaman?

İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. İslam dininin beş esasından biri olan Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu farzı yerine getirmek isteyen Müslümanlar, yaşadığı yerin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Kütahya İmsakiyesi 2021

Kütahya'da ilk imsak 04.51'de ilk iftar 19.42'de olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da Polat Alemdar depremi!
Medya

EDHO'da Polat Alemdar depremi!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm g..
Kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu santaj için kendisi kayda aldırmış!
Gündem

Kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu santaj için kendisi kayda aldırmış!

Kokain çekmek için gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun söz konusu videoyu Dolunay O.’ya şantaj yapmak için kendi çektirdiği ortaya çıktı. ..
Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Rekabet Kurumu resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda çeşitli meslek gruplarında alım yapılacağı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay