Ramazan kelime anlamıyla, yüksek dereceli sıcaklık veya güneşin şiddetli hararetiyle yerin ve taşların ısınması ve kızması anlamlarına gelmektedir. Hicri aylardan olan Ramazan ayı, Kuran-ı Kerim’in indirildiği ve orucun farz kılınması sebebiyle Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Kütahya ilinde oturan vatandaşlar, Ramazan ayında oruç tutmak için imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Kütahya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kütahya imsak ve iftar vakti ne zaman?