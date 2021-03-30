Kütahya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kütahya imsak ve iftar vakti ne zaman?
Ramazan kelime anlamıyla, yüksek dereceli sıcaklık veya güneşin şiddetli hararetiyle yerin ve taşların ısınması ve kızması anlamlarına gelmektedir. Hicri aylardan olan Ramazan ayı, Kuran-ı Kerim’in indirildiği ve orucun farz kılınması sebebiyle Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Kütahya ilinde oturan vatandaşlar, Ramazan ayında oruç tutmak için imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Kütahya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kütahya imsak ve iftar vakti ne zaman?
İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. İslam dininin beş esasından biri olan Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu farzı yerine getirmek isteyen Müslümanlar, yaşadığı yerin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Kütahya İmsakiyesi 2021
Kütahya'da ilk imsak 04.51'de ilk iftar 19.42'de olacak.