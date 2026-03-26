Kütahya feci kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralı kurtuldu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki çukura uçtu. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı kurtuldu.
Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek karayolu Ekmekçi Dede mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İsmail Kıvrak (60) yönetimindeki 43 AZ 973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenarındaki çukura uçtu. Meydana gelen kazada sürücü İsmail Kıvrak ile araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Fatma Kıvrak (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yolcu Kısmet K. ise yaralandı.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARILABİLDİ
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak hastane morguna götürüldü.