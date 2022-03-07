Cilt bakımları, ciltteki sorunların giderilmesine yönelik gerçekleştirilen bakım aşamalarıdır. Bu aşamalar sayesinde ciltte oluşabilecek sorunlar için önlemler alınabilir, bu sayede de cildin çok daha sağlıklı bir görünüme ulaşması sağlanabilir.

Kusursuz cildin 8 güzellik sırrı

Günlük hayatın koşturmasından, stresten ve yorulan cildin eski görünümüne kavuşturmak için sıkı bir güzellik rutini şart. Cildinize uygulayabileceğiniz , herkesi kıskandıracak bakım ipuçlarını sizin için bir araya getirdik.

4-2-4 Yöntemini kullanın

"4-2-4" yöntemi: Yüzdeki cilde 4 dakika hidrofilik yağ uygulamak ve ardından arındırıcı krem kullanarak 2 dakika. Bu yapıldıktan sonra, cildi suyla durulayarak 4 dakika daha geçirin. Bu tür bir temizlik işlemi 2 aşamalı temizlik olarak bilinir.

Yağ kullanın

Sadece yüzünüzde değil! Organik yağları (hindistancevizi yağı, avokado yağı ve hatta zeytinyağı) vücudunuzun çeşitli bölgeleri ve farklı etkiler için kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı cildinizi besleyecek ve zeytinyağı cildinize zarar vermeden kusursuz bir bronzluk sağlayacaktır.

Erik çekirdeği yağı ne işe yarar?

Erik Çekirdeği Yağı: Yüksek derecede nemlendirici ve yumuşatıcı özellikler içerir. Zarar gören saçların eski sağlığına kavuşmasını, cildin yaşlanmasıyla beraber azalan elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olur. Dudakları nemlendirerek çatlamaları gidermeye cildin su kaybını önlemeye destek verir.

Pirinç suyu kullanın

Yüzyıllar boyunca cildin ve saçın güzelliğini arttırmak için pirinç suyu kullanıldı. Yüzünüzü düzenli olarak pirinç suyuyla yıkamak cildinizi yumuşak ve esnek hale getirecek, rengini ve tonunu iyileştirecektir. Bu mucizevi madde ayrıca saçınızın durumunu iyileştirmek için de kullanılabilir, şampuanı yıkarken iyi bir durulayıcı görevi görebilir.

Pirinç suyu maskesi nasıl yapılır?

Yarım fincan pirinci bir kaba dökün. Sonra üzerine kabın yarısını dolduracak kadar su ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra bu karışımı yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından süzgeç yardımıyla bir su bardağına aktarabileceğiniz pirinç suyunun içine göz ve ağız kısımları kesilmiş kağıt havlu maskenizi batırın.

Nane ve yeşil çay kullanın

Nane ve yeşil çay cildinizin bakımında önemli unsurlardır. Bu ürünler çeşitli yüz maskelerinde, yaşlanma önleyici kremlerde, emülsiyonlarda, yağlarda ve infüzyonlarda bulunur. Düzenli olarak nane ve çay kullanmak cildinizi çok daha sağlıklı hale getirecek ve parlamasına yardımcı olacaktır.

Ürünleri yüze uygulamadan önce köpüklü hale getirin

Erkekler ve kadınlar kozmetik ürünlerini doğrudan cildine sürmekten kaçınmalıdır. Bunun yerine, onları cilde kan akışını güçlendirmeye yardımcı olan ve ardından onarıcı süreçleri güçlendiren ve gençleşmeye yardımcı olan hafif dokunuşlarla uygulamalıdırlar. Ürünleri köpük haline de getirebilirsiniz.

Kusursuz bir cilt elde edin

En iyi sonuçları almak için cildinizi fırçalamanız ve cilt beyazlatma maskesi uygulamanız gerekecektir. 1/2 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı sandal ağacı tozu alın. İyice karıştırın. Ovmak için yarım dilim domates lazım. Bu domates ve şekerli sandal ağacı karışımı ile cildinizi 5-10 dakika nazikçe fırçalayın. Suyu düzgün bir şekilde uygulamak için domatesi sıkın. Ovmadan sonra cildinizi normal suyla yıkayın.

Cilt beyazlatma maskesinin hazırlanması için bir patates rendeleyin. Şimdi bir süzgeç alın ve suyunu çıkarın. Bir kaseye 2 tatlı kaşığı pirinç unu dökün ve 1 tatlı kaşığı bal, 4 tatlı kaşığı patates suyu ve 3 tatlı kaşığı limon suyu ekleyin. İyice karıştırın. Cildinize kalın bir tabaka maske uygulayın ve 30-40 dakika bekletin. Ardından 2-5 dakika nazikçe masaj yapın. Ilık suyla yıkayın.

Konjac sünger kullanın

Cildinizi çok dikkatli bir şekilde temizlemek için özel bir konjak süngeri kullanabilirsiniz bu, konjak bitkisinin köklerinden üretilmiş bir süngerdir. Kullanmadan önce yumuşatmak için birkaç dakika ılık suda bekletin. Sonra hafifçe sıkın ve alından başlayıp çeneye doğru hareket ederek yüzünüzü dairesel hareketlerle temizleyin.

Yüzünüzü ultraviyole ışığın etkilerinden koruyun

Güneş gözlüklerinizi ve şemsiyelerinizi alın! Bu, cildinizi bulutlu bir günde bile bizi etkileyebilecek Güneş ışınlarına karşı korumanın etkili bir yoludur. Dışarı çıktığınızda mutlaka güneş koruyucu kreminizi sürmeniz gerektiğini unutmayın.

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