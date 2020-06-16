Kuşu kaybolan Yakup Emre’ye belediye ekiplerinden sürpriz

Eyüpsultan’da yaşayan Gürsoy ailesi, Eyüpsultan Belediyesi’nden ilginç bir talepte bulundu.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde yaşayan ilçe sakini Züleyha Gürsoy, Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından mesaj atarak, kaybolan muhabbet kuşlarının fotoğraflarının yayınlanmasını, birileri bulursa kuşlarını geri getirebileceğini ifade etti. Çocukları 4 yaşındaki Yakup Emre’nin çok ağladığını ve üzüldüğünü söyleyen Züleyha Gürsoy’un mesajına Eyüpsultan Belediyesi ekipleri kayıtsız kalmadı. Ekipler Yakup Emre’ye sürpriz yaparak aynı renkte yeni bir muhabbet kuşu hediye etti.

“Oğlumun yüzünü güldürdüğünüz için teşekkür ederiz”

Eyüpsultan Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Züleyha Gürsoy “Muhabbet kuşunu kaybettikten sonra Yakup Emre, ‘Anne uyumayalım, belki gelir hem aç hem evsiz yaşayamaz. Belki bizi tanır balkonda bekleyelim’ diyerek ağladı. Oğlumun yüzünü güldürdüğünüz için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Minik Yakup Emre ise belediye ekiplerine teşekkür ederek “Muhabbet kuşumu nereden buldunuz?” diye sordu.