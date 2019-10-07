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Küstah Türkiye tehdidi sonrası Trump'tan PKK paylaşımı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın yaptığı, "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk" paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaştı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 20:52
Küstah Türkiye tehdidi sonrası Trump'tan PKK paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı.

Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi.

"Kürtlere değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı PKK ile iş tuttuk"

Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.

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Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı

Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:52
  1. ABD
  2. Trump

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