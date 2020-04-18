Küstah açıklama! TSK'nın yaptığı operasyonun teknik bilgilerini paylaştılar

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisini çağırarak Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal ettiği iddia ederek nota verdiği belirtildi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, PKK'nın sadece Türkiye açısından değil, Irak ve bölge açısından da oluşturduğu tehdidi vurguladığını kaydeden Büyükelçi Yıldız, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonlarının kaynağını uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler (BM) şartının meşru müdafaa ilkesinden aldığını muhataplarımıza izah ettim. Irak'tan Türkiye'ye yönelen PKK tehdidine son verilmediği sürece Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam ederek, gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğini de vurguladım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak'ın bölgede ölen teröristleri, normal halk gibi göstermesi tepki çekerken yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İlk kez bilgileri paylaştılar

Irak yönetimi, ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) SİHA'larla Mahmur Kampı'nı nasıl vurduğuna yönelik teknik bilgileri paylaştı. Bu bilgilerin de ABD tarafından konsolide edildiği ifade ediliyor.

İşte o skandal açıklama

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı, 15 Nisan'da resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TSK'ya ait SİHA'ların, saate 200 km süratle 6 km irtifada Türkiye'den Irak hava sahasına Sindi-Siware-Tuka-Elquş-Mahmur Kuzeyi- hattı üzerinden girdi. SİHA'ların saldırısı Türkiyeli Kürt ailelerin yaşadığı kampı hedef aldı" dedi.

ABD'nin bölgedeki faaliyetleri

Kasım Süleymani Süleymani ve Ebu Mühendis'in öldürülmesinden sonra, Irak'taki askeri güçlerini tekrar dizayn eden ABD'nin, Erbil ve Anbar'da Patriot füzeleri konuşlandırdığı ABD'li yetkililerce doğrulandı.

ABD'nin patriot hamlesinden sonra kendisine yakın Mustafa Kazimi'yi başbakanlık koltuğuna oturtması ise yeni hamlesi olarak değelendiriliyor. Böylesi başarılı hamlelerle ABD hem Erbil hem de Bağdat'taki ipleri elinde bulundurmayı çalışıyor.