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Kuşadası’ndaki Osmanlı mezar taşları sergilenecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarına ilişkin doktora tezi hazırlayan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:41
Kuşadası’ndaki Osmanlı mezar taşları sergilenecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarına ilişkin doktora tezi hazırlayan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Abdül Halim Varol ile bir araya geldi.


Başkan Günel, Kuşadası tarihi açısından büyük önem arz eden doktora tezinin Kuşadası Belediyesi tarafından kitap haline getirilmesi ve mezar taşlarının uygun bir alanda sergilenmesi amacıyla çalışma yürütüleceğini ifade etti.


Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Dr. Abdül Halim Varol tarafından hazırlanan “Aydın Kuşadası Adalızade Mezarlığı Osmanlı Mezar Taşları” başlıklı doktora tezi tamamlandı. 2016 yılından bu yana sürdürülen çalışmanın tamamlanması üzerine Dr. Abdül Halim Varol, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.


Ziyarette çalışma ile ilgili Başkan Ömer Günel’e bilgi veren Varol, Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nın Kuşadası tarihi ve mezar taşı geleneği açısından önemli sonuçlara ulaşılmasını sağlayan bir merkez olduğunu belirtti. Çalışmanın 1690-1923 arası yaklaşık 250 yıllık bir dönemi kapsadığını ifade eden Varol “Çalışma sanat tarihi metodolojisi içerisinde yapıldı. Başlıklar, gövde kesitleri, kitabe transkripsiyonları tam anlamıyla incelendi. Hepsinin tek tek çizimleri yapıldı, bilgisayara aktarıldı ve ortaya iki ciltlik bir çalışma çıktı. Adalızade Mezarlığındaki taşlar, bugüne kadar Osmanlı mezar taşları ile ilgili yapılan yayınlarda benzerine rastlamadığımız bazı işaretler taşıyor. Üzerinde belirli süsleme özellikleri bulunan bu taşların Kuşadası üretimi olduğunu düşünüyoruz. Bu da Kuşadası’nın Osmanlı döneminde belirli bir mezar taşı üretim merkezi olduğunu gösteriyor. Kitabelerde ise Kuşadası’nın sülale isimleri, meslekleri, ölüm nedenleri gibi birçok bilgi yer alıyor” diye konuştu.


Başkan Ömer Günel ise Kuşadası tarihi ve sanatı açısından büyük önem taşıyan bir akademik çalışma gerçekleştirmiş olmasından dolayı Dr. Abdül Halim Varol’u tebrik ederek doktora tezinin kitap haline getirilmesi ve mezar taşlarının hazırlanacak bir proje ile uygun bir alanda sergilenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:41
  1. sanat
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