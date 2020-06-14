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Aktüel

Kuşadası'ndaki milli parkta atlı tim göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:55:12 -
Kuşadası'ndaki milli parkta atlı tim göreve başladı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Jandarma astsubaylar, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Doruk", "Erbay" ve "Selenge" isimli atlarla, koylarıyla ünlü milli parkta devriye geziyor.

Atlar, milli park ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Bazı ziyaretçiler, atlarla özçekim yaptı. Biniciler, çocukların at binmesine izin vererek onlara da keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretçilerden Müge Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için ilk kez milli parka geldiğini belirterek, "Atları gördüğümde çok şaşırdım. Atları sevmemize de izin verdiler. Burada güvenliği sağlamaları gerçekten çok güzel." dedi.

Bir başka ziyaretçi Elif Purçetin de milli parka girişten itibaren jandarmanın titiz çalıştığını söyledi. Purçetin, yüzdükleri bölgede atlı timi görmenin kendilerini güvende hissettirdiğini ifade etti.



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