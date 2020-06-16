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Aktüel

Kuşadası’nda yatak odasında hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yatak odasında 5 adet hint keneviri ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:15:23 -
Kuşadası’nda yatak odasında hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yatak odasında 5 adet hint keneviri ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan bir adreste hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Yapılan hazırlıkların ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, evde bulunan B.Ö. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramada ise yatak odasında saksılar içerisinde yetiştirilen 5 adet hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan B.Ö. ifadesi alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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