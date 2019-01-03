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Kuşadası'nda uyuşturucu baskını! Yaklaşık 5 gram 'kristal' ele geçirildi

Kuşadası'nda polis ekiplerinin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4.72 gram kristal olarak tabir edilen metafetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:56
Kuşadası'nda uyuşturucu baskını! Yaklaşık 5 gram 'kristal' ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklandı.

25 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Camiatik Mahallesinde belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 9 ayrı parça halinde toplam 25.65 gram esrar maddesi,4.72 gram kristal olarak tabir edilen metafetamin uyuşturucu madde,1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bir kişi cezaevine gönderildi

Operasyon sırasında eve de bulunan ev sahibi E. A. A. (44 )ile birlikte E. S. (47),O.A. (20),A. K. (43),E. D. (31),Y. E. (21),S. Ö.(34),B. K. (44) isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A.A. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:56
  1. Aydın
  2. polis
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği
  5. uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
  6. uyuşturucu
  7. esrar
  8. metafetamin
  9. hassas terazi
  10. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak

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