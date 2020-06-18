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Aktüel

Kuşadası’nda sosyal mesafe kurallarına uymayan 500 kişiye ceza kesildi

Kuşadası Kaymakamlığı, korona virüs salgını sonrası yeni dönemle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:54:06 -
Kuşadası’nda sosyal mesafe kurallarına uymayan 500 kişiye ceza kesildi

Kuşadası Kaymakamlığı, korona virüs salgını sonrası yeni dönemle ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, Kuşadası’nda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 500 kişiye cezai işlem uygulandığı duyuruldu. Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, “İlçemizde maske ve sosyal mesafe denetimleri sonucu yaklaşık 500 vatandaşa cezai işlem uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın kurallara uymaları bakımından STK’larımızın, duyarlı ve gönüllü vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığıyla katkı ve destekleri beklenmektedir“ denildi.

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