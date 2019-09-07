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Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:05
Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kurtuluş kutlamaları, esareti temsil eden kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını anlatan temsili kurtuluş töreninin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı ömer Günel’in Efeler ile birlikte Kuşadası Hükümet Konağı balkonundan halkı selamlaması ile başladı.


Kutlamalar Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Dayıoğlu Sahil Gözetleme Radar İstasyonu Komutanı Kerim Cin, Harp Gemisi TCSG Bot Komutanı Deniz Üsteğmen Fırat Bayrak, Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Muhammed Ayhan Erdem Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel,7 Eylül’ün Kuşadası’nın kurtuluş ve gurur günü olduğunu belirterek “Kuşadamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz. Her 7 Eylül’de olduğu gibi bugün de, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, işgal güçlerine karşı canlarını ortaya koyarak savaşan aziz şehitlerimizden teslim aldığımız bayrağı dalgalandırıyor olmanın haklı gururunu ve onurunu bir kez daha yaşıyoruz. Çünkü bugün ilçemiz Kuşadası’nın gurur günü, bayramı Bugün kentimizin yiğit evlatlarının emperyalist güçlere karşı gösterdiği direnişin zaferle taçlandırıldığı büyük kurtuluş günü. Selam olsun bizlere bu kurtuluş ve zafer coşkusunu yaşatanlara. Kurtuluş günleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel teşkil eden, dünya tarihinde eşine az rastlanır mücadelelerin yıl dönümleridir. Bu mücadelelerin doğru bir biçimde anlaşılması, ülkemize, kentimize ve yarınlarımıza olan bakış açımızı şekillendirmektedir. Bu nedenle 7 Eylül 1922’de yaşanan gururu, coşkuyu ve mutluluğu asla unutmamalı, bu ruhu her zaman canlı ve taze tutmalıyız. Bu da ancak ve ancak Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaşlık yolunda, cumhuriyet ilkeleri ve değerleri doğrultusunda, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü aklımızdan hiç çıkarmadan mücadele etmekle mümkün olabilir.


Bu duygu ve düşüncelerle Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kuşadası’nın kurtuluşuna öncülük eden Mahmut Esat Bozkurt ve bu ülke için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyorum. Nice 7 Eylül’lerde buluşmak temennisi ile hepinizi saygı ile selamlıyorum.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:05
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