  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası’nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak

Kuşadası Belediyesi Babalar Günü’nde Türkiye’nin en büyük uçurtma gösterisini gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:47:57 -
Kuşadası’nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak

Kuşadası Belediyesi Babalar Günü’nde Türkiye’nin en büyük uçurtma gösterisini gerçekleştirecek. Etkinlik sırasında uçurtma atölyeleri ve sokak lezzetleri kurulacak, babalara ve çocuklara özel yarışmalar yapılacak.


Tüm babaların bu özel gününü kutlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Türkiye’nin en büyük uçurtma gösterisi 21 Haziran Pazar günü saat 13.00 - 19:00 arasında Sevgi Plajı’nda sizleri bekliyor olacak. Ayrıca babalar ve çocuklara özel çok renkli sürprizlerimiz var. Güzel anılar biriktirmek için etkinliğimize bekleriz “ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı