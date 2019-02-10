Kuşadası'nda 4 hırsızlık olayında toplam 5 tutuklama

8 Ocak'ta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi İnönü Bulvarı'nda züccaiye ve küçük ev aletleri satılan mağazadan hırsızlık yapıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ş.E., olduğunu belirledi. Bunun üzerine genç kadının Dağ Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Ş.E., gözaltına alındı. Ş.E.'nin evindeki aramada mağazadan çaldığı belirlenen 2 elektrikli süpürge, 20 alimünyum tencere ve çeşitli züccaciye ürünleri ele geçirildi. Ş.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Aynı gün saat 03.15 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki mağazadan 4 tablet bilgisayar çaldığı belirlenen A.G. (20) ve olayda gözcülük yaptığı ortaya çıkan ağabeyi A.G. (22) ile Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Buvarı'ndaki iş yerinin deposundan bakır kablo çaldığı belirlenen G.O. (25) da polis tarafından yakalandı. Aynı gün bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen K.T. de Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak'ta yakalandı.



Bu 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.