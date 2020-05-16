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Kuşadası’na 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında İzmir dahil bazı Büyükşehirlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması salgına rağmen Kuşadası’na olan ilgiyi arttırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:05:52 -
Kuşadası’na 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında İzmir dahil bazı Büyükşehirlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması salgına rağmen Kuşadası’na olan ilgiyi arttırdı. Araçlar şehrin girişlerinde uzun kuyruklar oluştururken, Kuşadası’na 5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptığı açıklandı.


Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, korona virüs salgınının başlamasından sonra ilk kez en kalabalık günlerini yaşıyor. Seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın ilinin İzmir iline sınırını da oluşturan Kuşadası ilçesinin özellikle Selçuk ilçesi tarafından gelen araçlar Cuma akşamından itibaren uzun kuyruklar oluşturuyor. Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında İzmir, İstanbul ve Ankara dahil bazı Büyükşehirlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine özellikle Kuşadası’nda yazlık evi bulunanlar soluğu Kuşadası’nda aldı. Özellikle yazlık evlerin bulunduğu Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde herkes soluğu sahil kenarında aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, bazı vatandaşlar da denize girdi.


Bu arada, Kuşadası Kaymakamlığı artan araç sayısıyla birlikte korona virüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunurken, şehre giren ve çıkan araç sayılarını da açıkladı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarının verilerine göre, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası’na Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin 660 araç giriş yaptı.

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