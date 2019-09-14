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"Kuşadası Triatlonu" başladı

14 Eylül 2019 Cumartesi 19:51
"Kuşadası Triatlonu" başladı


AYDIN (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kaymakamlığının katkılarıyla düzenlediği "Kuşadası Triatlonu" başladı.

Adagöl ve Kuştur bölgesindeki yarışlara çeşitli illerden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Gün boyu süren müsabakalar sonunda "M3 Erkekler"de Taha Eren Coşkun, "M3 B Erkekler"de Türker Kemal Kıyak, "M3 Kadınlar"da Havin Duman, "Yıldız Erkekler"de Emirhan Çakır, "Yıldız Kadınlar"da Özlenen İpek Günad, "Genç A Erkekler"de Oktay Arıkan ve "Genç B Erkekler"de Kıvanç Şahinkaya birinci oldu.

Triatlon, yarın "Elit Erkek", "Elit Kadın", "Yaş Grupları" ve "Paratriathlon" yarışı ile sona erecek.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:51
  1. Kuşadası Triatlon Şampiyonası
  2. şampiyona
  3. Triatlon Federasyonu

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