"Kuşadası Triatlonu" başladı



AYDIN (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kaymakamlığının katkılarıyla düzenlediği "Kuşadası Triatlonu" başladı. Adagöl ve Kuştur bölgesindeki yarışlara çeşitli illerden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Gün boyu süren müsabakalar sonunda "M3 Erkekler"de Taha Eren Coşkun, "M3 B Erkekler"de Türker Kemal Kıyak, "M3 Kadınlar"da Havin Duman, "Yıldız Erkekler"de Emirhan Çakır, "Yıldız Kadınlar"da Özlenen İpek Günad, "Genç A Erkekler"de Oktay Arıkan ve "Genç B Erkekler"de Kıvanç Şahinkaya birinci oldu. Triatlon, yarın "Elit Erkek", "Elit Kadın", "Yaş Grupları" ve "Paratriathlon" yarışı ile sona erecek.



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