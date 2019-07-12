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Kuşadası destinasyonu için yurt dışından kış sezonu uçuşları başlıyor

Corendon Airlines, Kuşadası otel ve acenteleriyle Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:29
Kuşadası destinasyonu için yurt dışından kış sezonu uçuşları başlıyor

Corendon Airlines, Kuşadası otel ve acenteleriyle Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi.


Kahvaltıya katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası destinasyonuna yönelik kış sezonu uçuşlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Corendon Airlines, Kuşadası ve çevresinde hizmet veren oteller, incoming şirketleri, seyahat acenteleri ve basın mensuplarını Kuşadası Double Tree by Hilton Gio Restaurant&Lounge’da düzenlenen kahvaltıda ağırladı. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, turizm yöneticilerine Corendon’un 1 Haziran itibarıyla başlayan İzmir-Almanya uçuşlarının yanı sıra son dönemdeki çalışmaları ve Corendon Airlines’ın kış programı hakkında da detaylı bilgi aktarıldı.


Bu özel buluşmaya katıldıkları için tüm misafirlere teşekkür eden Karaer, “2005 yılında kurduğumuz Corendon Airlines’in kısa süre içinde bu seviyelere ulaşması son derece gurur verici. Haziran ayı itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Almanya’nın dokuz şehrine başlattığımız direkt uçuşlar yoğun ilgiyle karşılandı. Beklentilerimizin çok ötesinde ilgi gören yeni hatlarımızdan aldığımız motivasyonla hedeflerimizi daha da ileri taşıyoruz. 2019-2020 kışı boyunca Avrupa’nın 7 meydanından İzmir’e düzenleyeceğimiz uçuşların programını açıklamıştık. 2020 yazında da meydan sayımızı ve base ettiğimiz uçak sayısını arttırarak İzmir özelinde tüm bölge turizmine büyük katkılar sağlamak istiyoruz” dedi.


Organizasyona katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Corendon’un bölgeye düzenleyeceği uçuşların sektör ve özellikle kış turizmi için önemine dikkat çekerek bu uçuşlar için Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.


Corendon Airlines’ın İzmir’den gerçekleştirdiği direkt uçuşların planlaması şöyle:


1 Haziran - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında:


Köln: Salı, Cuma, Pazar


Düsseldorf: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi


Frankfurt: Salı, Cuma


Hannover: Cuma, Cumartesi


Hamburg: Çarşamba, Pazar


Maastricht/Aachen: Perşembe, Pazar


Münih: Pazartesi, Cumartesi


Stuttgart: Salı, Cuma


Münster: Salı


1 Kasım 2019 - 2 Nisan 2020:


Köln: Salı, Cuma


Düsseldorf: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi


Frankfurt: Salı, Cuma


Hannover: Perşembe, Pazar


Hamburg: Pazar


Münih: Pazartesi, Cumartesi


Stuttgart: Salı, Cuma

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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