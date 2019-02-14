Kuşadası Belediyespor’dan taekwondoda gümüş madalya Kuşadası Belediyespor Taekwondo Takımı Antalya’da düzenlenen turnuvalardan gümüş madalya ile döndü.

Kuşadası Belediyespor Taekwondo Takımı Antalya’da düzenlenen turnuvalardan gümüş madalya ile döndü.

7-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 4. Dünya Başkanlık Kupası’na4 sporcu ile, 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılan 6. UluslararasıTurkish Open Turnuvası’na7 sporcu ile katılan Belediyespor, Turkish Open Turnuvası’nda yıldız bayanlar kategorisinde 59 kiloda Buse Naz Ünlü ile gümüş madalya kazandı. Müsabakalar boyunca sporculara Taekwondo Eğitmeni Memduh Babat’a Kuşadası Belediyesi Diyetisyeni Dr. Aysen Arıcan Öz ve psikolog Candan Atak eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.