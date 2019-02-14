Kuşadası Belediyespor’dan taekwondoda gümüş madalya
Kuşadası Belediyespor Taekwondo Takımı Antalya’da düzenlenen turnuvalardan gümüş madalya ile döndü.14 Şubat 2019 Perşembe 19:22
Kuşadası Belediyespor Taekwondo Takımı Antalya’da düzenlenen turnuvalardan gümüş madalya ile döndü.
7-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 4. Dünya Başkanlık Kupası’na4 sporcu ile, 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılan 6. UluslararasıTurkish Open Turnuvası’na7 sporcu ile katılan Belediyespor, Turkish Open Turnuvası’nda yıldız bayanlar kategorisinde 59 kiloda Buse Naz Ünlü ile gümüş madalya kazandı. Müsabakalar boyunca sporculara Taekwondo Eğitmeni Memduh Babat’a Kuşadası Belediyesi Diyetisyeni Dr. Aysen Arıcan Öz ve psikolog Candan Atak eşlik etti.
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