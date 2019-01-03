0553 313 94 23

Kuş yerine kendini avladı! Tüfeği ateş alınca bacağından yaralandı

Isparta'da ava çıktığı sırada tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan avcı, tedavi altına alındı.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:57
Kuş yerine kendini avladı! Tüfeği ateş alınca bacağından yaralandı

Isparta'da, ava çıkan Erkan Akın, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen Akın; AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, merkeze bağlı Direkli köyü kırsalında meydana geldi. Avlanmak için sabah saatlerinde köyden ayrılan Erkan Akın'ın elindeki av tüfeği, dağda yürüdüğü sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Akın, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Akın'ın bulunduğu noktanın koordinatlarını aldı. Bunun üzerine önce köye ardından da yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrası Akın'ın bulunduğu yere ulaşıldı. Sedyeye konularak, dağlık alandan indirilen Akın, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Erkan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:57
  1. Isparta
  2. Erkan Akın
  3. Avda kendini vurdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı Balkanlar'da geçen yılın işsizlik rakamları belli oldu
    1. Batı Balkanlar'da geçen yılın işsizlik..
    2. Birlikte olduğu Azerbaycanlı kadını 55..
    3. Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım
    4. UBER bir ülkede daha yasaklandı
    5. Çalıp parçaladıkları kamyoneti..
    6. Katıldığı projeyle hayatı değişti!..
    7. Elazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton..
    8. Uygur Türklerine emniyet engeli!
    9. Çorum'da drift yapan 10 sürücüye 50..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına..
    12. Kuş yerine kendini avladı! Tüfeği ateş..
    13. Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama:..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    15. Muğla'da yoğun sis
    16. Erzincan'da 4 günlük bebeğin şüpheli..
    17. CHP MYK toplantısı
    18. Köprü geçişine zam geldi, feribot..
    19. Lübnan'da genel grev çağrısı
    20. GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz..
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti