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Aktüel Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği
Aktüel

Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği

Yeniakit Publisher
2023-05-13 10:37:00 -
Kuş Cenneti'nde su papatyası güzelliği

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Galeriç Subasar Ormanı'nda açan su papatyaları vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Galeriç Subasar Ormanı'nda açan su papatyaları vatandaşların ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin en büyük deltaları arasında bulunan ve Samsun'da yüzlerce türdeki kuşa ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Subasar Ormanı papatyalarla şenlendi. Türkiye'de nadir bulunan subasar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanı su papatyalarıyla beyaza büründü. Fotoğrafçıların ilgi odağı olan orman en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Çoğunluğu dışbudak ağacından oluşan ormanın kışın ve ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanıyor. Ormanda ayrıca kuş gözlemciliği yapılıyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan orman ilgili çekiyor.
Deltayı ziyaret eden vatandaşlar ise su papatyalarına hayran kaldıklarını, bol bol fotoğraf çektiklerini, burayı herkesin görmesi gerektiğini belirttiler

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