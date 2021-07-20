  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'deki orman yangınları şiddetleniyor
Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor
Hindistan'da 'hükümet bizi gözetliyor' iddiası! Protesto edildi
Mali geçici Cumhurbaşkanı'na camide bıçaklı saldırı
Dünya Kurye domuz saldırısına uğradı!
Dünya

Kurye domuz saldırısına uğradı!

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Franca kentinde yemek taşıyan kurye, domuz saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 20:44:00 - 2021-07-20 21:04:30

Brezilya’da yemek taşıyan motorlu kurye, yoldan geçen domuzun saldırısı sonucu yaralandı.

Domuz kuryeyi ısırdı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Franca kentinde dün yemek teslimatı için motoru ile yola çıkan kuryeye domuz saldırdı. 43 yaşındaki Willian de Souza Rodrigues isimli kurye, domuzun ısırması sonucu yaralandı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, Rodrigues’in domuzdan kaçmaya çalıştığı fakat daha sonra domuz tarafından yere düşürüldüğü görüldü.

Hastaneye kaldırılan Rodrigues’in kalçasından yaralandığı ve 14 dikiş atıldığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde, olay yerinde bulunan bir adamın domuzun sahibi olduğunu ve saldırı nedeni ile kaynaklanan tüm masrafları kendisinin karşılayacağına söz verdiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay