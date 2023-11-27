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Yaşam Kuruyan dereler yağmurla coştu
Yaşam

Kuruyan dereler yağmurla coştu

Yeniakit Publisher
2023-11-27 16:58:00 -

Mersin'de hafta sonu etkili olan yağmur ile birlikte Anamur'da Teniste Çayı coştu, Erdemli'de ise kuruyan derelerden sular akmaya başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'de hafta sonunda 2 gün süreyle zaman zaman şiddetli olarak etkisini gösterdi. Yağışlı havanın ardından bölge genelinde bugün güneşli hava etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte yazın kuruyan birçok dere ve çay da suyla buluştu. Anamur ilçesinde yaklaşık 36 kilometre mesafedeki Güngören köyünden geçen Teniste Çayı’nın da debisi etkili olan sağanak yağış ve sel sularıyla yükseldi. 2 bin 300 rakımda Torosların eteğinden doğan ancak aylardır akmayan çay, etkili olan yağışla kızıl renge bürünerek adeta coştu.

Geçen kış mevsiminde yağışların az olması nedeniyle kuruyan Erdemli ilçesinde bulunan Alata ve Limonlu dereleri de son yağışlarla az da olsa suyla buluşarak akmaya başladı.

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